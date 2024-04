De Laurentiis parla al Napoli: "Chiudete il campionato con dignità"

Il finale di stagione del Napoli, reduce da un punto in tre partite e con la Champions League distante ben 7 punti, rischia di trasformarsi in una lenta agonia, in attesa per l'ultima giornata di campionato e la rivoluzione che Aurelio de Laurentiis ha in mente per la prossima annata. Proprio il presidente azzurro ha voluto lanciare un messaggio a tutta la squadra: tenete la barra dritta, chiudete il campionato con dignità puntando quantomeno al piazzamento in Europa League.