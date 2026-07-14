De Laurentiis: "Allegri dopo Conte? Porta bene. Punti alla finale di Champions..."

Napoli, le foto della presentazione di Massimiliano Allegri al teatro San Carlo
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Le parole del presidente del Napoli durante la presentazione del nuovo allenatore: "Il nuovo stadio sarà da 70mila spettatori. Purtroppo siamo marionette di Uefa e Fifa"
Una cornice speciale per un nuovo capitolo speciale. Dopo il museo di Capodimonte per Rudi Garcia e Palazzo Reale per Antonio Conte, altra presentazione con gli effetti speciali per il Napoli: Max Allegri ha risposto alle domande di giornalisti al Teatro San Carlo.
Al suo fianco, ovviamente, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. La prima battuta di ADL quando Allegri ricorda che per la seconda volta, dopo quanto accaduto alla Juventus, sostituisce in panchina Antonio Conte: "Porta bene", ha sottolineato il numero uno del club, prendendo per il braccio l'allenatore. Poi scherza sull'Allegri che contiene le emozioni durante le gare: "In campo butta sempre via la giacca, quindi...".
Max ha confessato: "Sono molto dispiaciuto per la mancata qualificazione in Champions. Non lo nego, questa delusione me la sono portata dietro". Il presidente ha subito ribattuto: "Speriamo che te la dimentichi presto!".
Altro siparietto sulla Champions. Allegri: "Io allenatore del centenario? Ho entusiasmo e grande senso di responsabilità. Al 30 maggio, quando finirà il campionato, dovremo aver raggiunto degli obiettivi e vinto dei trofei". De Laurentiis: "Quindi ti auguri di essere arrivato in fondo alla Champions, visto che hai parlato del 30 maggio...".
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La scelta di Allegri da parte di De Laurentiis è nata prima della fine dell'ultima stagione: "Ho chiamato più volte Allegri come altri allenatori. Un presidente, come un direttore sportivo, deve avere delle "assicurazioni" pronte se diminuisce la motivazione di chi è sotto contratto".
Sul tema stadio, De Laurentiis ha annunciato: "Lavoriamo per un nuovo impianto da 70mila posti e con 120 sky box", la dichiarazione accolta dagli applausi del teatro. L'amministratore delegato Andrea Chiavelli ha invece spiegato, con riferimento ai sopralluoghi all'area dell'ex raffineria Q8 a San Giovanni a Teduccio: "Abbiamo firmato una lettera di intenti con cui abbiamo confermato l'interesse per capire la fattibilità della realizzazione del nuovo impianto su quell'area. La nostra progettazione era già pronta per un'altra area e può essere trasferita benissimo anche lì".
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ADL si è poi confermato critico nei confronti delle istituzioni che governano il calcio, sul piano nazionale e internazionale: "Il problema è sempre economico: anche in Inghilterra, dove fatturano tre volte tanto rispetto all'Italia, chiudono il bilancio in rosso di mezzo miliardo di sterline. Vuol dire che il calcio non funziona. In Europa siamo tutti marionette al servizio di Uefa e Fifa, che si arricchiscono sulle nostre spalle".
Poi ancora: "Calcio e cinema sono due industrie atipiche, non puoi serializzare il prodotto che realizzi. Il tratto umano nei rapporti dei lavori è fondamentale, altrimenti non inizia nemmeno una collaborazione, alla base di qualunque successo. Bisogna creare atmosfera e sintonia perfette". Dopo scherza sulle parole di Allegri: "Senza scazzo non c'è amore...".
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