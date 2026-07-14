NAPOLI

De Laurentiis: "Allegri dopo Conte? Porta bene. Punti alla finale di Champions..."

Le parole del presidente del Napoli durante la presentazione del nuovo allenatore: "Il nuovo stadio sarà da 70mila spettatori. Purtroppo siamo marionette di Uefa e Fifa"

14 Lug 2026 - 12:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Una cornice speciale per un nuovo capitolo speciale. Dopo il museo di Capodimonte per Rudi Garcia e Palazzo Reale per Antonio Conte, altra presentazione con gli effetti speciali per il Napoli: Max Allegri ha risposto alle domande di giornalisti al Teatro San Carlo. 

Al suo fianco, ovviamente, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. La prima battuta di ADL quando Allegri ricorda che per la seconda volta, dopo quanto accaduto alla Juventus, sostituisce in panchina Antonio Conte: "Porta bene", ha sottolineato il numero uno del club, prendendo per il braccio l'allenatore. Poi scherza sull'Allegri che contiene le emozioni durante le gare: "In campo butta sempre via la giacca, quindi...".

Leggi anche

Napoli, Allegri si presenta: "Fortunato a ereditare ancora una squadra di Conte. Italia? Mai avuto contatti"

Max ha confessato: "Sono molto dispiaciuto per la mancata qualificazione in Champions. Non lo nego, questa delusione me la sono portata dietro". Il presidente ha subito ribattuto: "Speriamo che te la dimentichi presto!".

Altro siparietto sulla Champions. Allegri: "Io allenatore del centenario? Ho entusiasmo e grande senso di responsabilità. Al 30 maggio, quando finirà il campionato, dovremo aver raggiunto degli obiettivi e vinto dei trofei". De Laurentiis: "Quindi ti auguri di essere arrivato in fondo alla Champions, visto che hai parlato del 30 maggio...".

© Da video

© Da video

La scelta di Allegri da parte di De Laurentiis è nata prima della fine dell'ultima stagione: "Ho chiamato più volte Allegri come altri allenatori. Un presidente, come un direttore sportivo, deve avere delle "assicurazioni" pronte se diminuisce la motivazione di chi è sotto contratto". 

Sul tema stadio, De Laurentiis ha annunciato: "Lavoriamo per un nuovo impianto da 70mila posti e con 120 sky box", la dichiarazione accolta dagli applausi del teatro. L'amministratore delegato Andrea Chiavelli ha invece spiegato, con riferimento ai sopralluoghi all'area dell'ex raffineria Q8 a San Giovanni a Teduccio: "Abbiamo firmato una lettera di intenti con cui abbiamo confermato l'interesse per capire la fattibilità della realizzazione del nuovo impianto su quell'area. La nostra progettazione era già pronta per un'altra area e può essere trasferita benissimo anche lì". 

© Da video

© Da video

ADL si è poi confermato critico nei confronti delle istituzioni che governano il calcio, sul piano nazionale e internazionale: "Il problema è sempre economico: anche in Inghilterra, dove fatturano tre volte tanto rispetto all'Italia, chiudono il bilancio in rosso di mezzo miliardo di sterline. Vuol dire che il calcio non funziona. In Europa siamo tutti marionette al servizio di Uefa e Fifa, che si arricchiscono sulle nostre spalle". 

Poi ancora: "Calcio e cinema sono due industrie atipiche, non puoi serializzare il prodotto che realizzi. Il tratto umano nei rapporti dei lavori è fondamentale, altrimenti non inizia nemmeno una collaborazione, alla base di qualunque successo. Bisogna creare atmosfera e sintonia perfette". Dopo scherza sulle parole di Allegri: "Senza scazzo non c'è amore...". 

Napoli, le foto della presentazione di Massimiliano Allegri al teatro San Carlo

1 di 5
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

napoli
serie a
aurelio de laurentiis
massimiliano allegri

Ultimi video

01:49
DICH CHIVU SU PAVARD / DIOUF 13/07 SRV

Chivu: “Ho una pazza idea su Diouf, mentre Pavard…”

02:28
Napoli, benvenuto Allegri

Napoli, benvenuto Allegri

01:37
DICH ALLEGRI PIANGE MAMMA E CAVALLO 14/07 SRV

Momento di commozione per Allegri: in lacrime ricordando la mamma

01:55
DICH ALLEGRI FIERO AZIENDALISTA 14/07 SRV

Allegri: "Giochista o corto muso? Sono fiero aziendalista"

02:16
DICH DE LAURENTIIS-ALLEGRI "BUTTA VIA SEMPRE LA GIACCA" 14/07 SRV

De Laurentiis show con Allegri: "Champions? Veda di arrivare in finale..."

01:12
DICH ALLEGRI SU MILAN / CARDINALE 14/07 ok

"Cardinale mi ha attaccato?": e Allegri risponde così

00:59
CLIP PRIMO ALLENAMENTO MILAN AMORIM IN 60" 13/07 SRV

Milan, guarda il primo allenamento di Amorim in 60 secondi

01:36

Finlandia-Italia 1-2: guarda gli highlights

01:51

Balotelli debutta senza gol

00:51
MCH NORVEGIA PALAZZO REALE MCH

Grande festa a Oslo per il rientro della Norvegia

01:25
MCH GILA MILAN PRIMO ALLENAMENTO 13/07 MCH

Amorim "benedice" Gila: 5' di colloquio e confronto tattico

00:45
MCH MILAN GARDINER E ALMSTADT IN RITIRO 13/07 MCH

Milan, ecco Gardiner e Almstadt: gli uomini di Cardinale hanno un volto

01:24
17 MCH CARDINALE RIPARTE IN ELICOTTERO 13/07 MCH

Cardinale riparte da Milanello: in volo sull'elicottero da 10 milioni di dollari

00:25
CLIP CHIVU GAG CON I GIORNALISTI 13/07 SRV

Chivu show con i giornalisti: “Quanti siete, 42? Non andate mai in vacanza?”

03:13
MCH G. RAMOS A MILANELLO INCONTRA CARDINALE E AMORIM MCH

Ramos a Milanello: il gesto sorprendente di Cardinale

01:49
DICH CHIVU SU PAVARD / DIOUF 13/07 SRV

Chivu: “Ho una pazza idea su Diouf, mentre Pavard…”

I più visti di Napoli

Napoli, via i veli alla maglia del centenario: il testimonial è... Diego Armando Maradona

De Laurentiis: "Competitivi, ma sempre sostenibili. Obiettivo costruire stadio e centro sportivo"

Hojlund ancora decisivo, De Bruyne illuminante. McTominay ed Elmas incolori

Napoli implacabile: Osimeh ed Elmas rimontano la Dea, Spalletti in fuga

Spalletti: "Napoli più forte d'Europa? No, è giochino per farci cadere"

Magia di Kvaratskhelia e Rrahmani: il Napoli batte l'Atalanta e riparte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:29
Inchiesta ultras, l'ex capo curva Lucci "creò un business di droga da 7 milioni in pandemia"
11:06
Abodi: "Maldini una garanzia, ha storia in campo e fuori"
10:28
Lecce, partnership pluriennale con Adidas
10:02
Napoli, alle 11.30 la presentazione di Allegri in diretta streaming
09:40
Guardiola ct dell'Italia... per un'ora: la verità del caso Wikipedia