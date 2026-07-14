De Laurentiis: "Allegri dopo Conte? Porta bene. Punti alla finale di Champions..."

Sul tema stadio, De Laurentiis ha annunciato: "Lavoriamo per un nuovo impianto da 70mila posti e con 120 sky box", la dichiarazione accolta dagli applausi del teatro. L'amministratore delegato Andrea Chiavelli ha invece spiegato, con riferimento ai sopralluoghi all'area dell'ex raffineria Q8 a San Giovanni a Teduccio: "Abbiamo firmato una lettera di intenti con cui abbiamo confermato l'interesse per capire la fattibilità della realizzazione del nuovo impianto su quell'area. La nostra progettazione era già pronta per un'altra area e può essere trasferita benissimo anche lì".