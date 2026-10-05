Conte strizza l’occhio alle big deluse: “Vorrei uno di quei club che hanno perso di vista la propria storia"

A proposito di Chelsea, Conte ha ricordato il titolo vinto nella stagione 2016-17, l'ultimo conquistato dai Blues: "È proprio questo il problema, ecco perché il duro lavoro è fondamentale. Vincere non è facile, richiede fatica - ha detto prima di ricordare l'altra esperienza in panchina a Londra -Sono andato al Tottenham con l'ambizione di cambiare un po' le cose. Ricordo che non stavamo vincendo o avevamo pareggiato una partita e ho mandato un messaggio a Daniel Levy. Lui mi rispose: 'Non preoccuparti, vinceremo la prossima'. 'Ma che diavolo...?', continuavo a dirgli. I calciatori scelgono sempre la strada più facile, quella che li fa stare bene e richiede meno sforzo. La cosa che mi faceva impazzire era sentire chi mi stava intorno dire: 'Il Tottenham non vincerà mai nulla'. Che sono dei perdenti".