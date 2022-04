Crollo Napoli, tensioni in spogliatoio e ritiro poco gradito

L'ANALISI

Il ko di Empoli rischia di mettere in pericolo il quarto posto ma Spalletti è saldo. La società: insieme a cena per fare gruppo

Un punto in tre partite, addio sogno scudetto e c'è anche chi crede che il quarto posto sia a rischio: in casa Napoli il momento è a dir poco difficile, il modo in cui è arrivata la sconfitta di Empoli agita i sogni di De Laurentiis che quindi ha ordinato - di concerto con Spalletti - il ritiro ad oltranza per ripartire sin dal match di sabato contro il Sassuolo. Ma c'è il rischio che il 2-3 di ieri abbia ripercussioni nello spogliatoio, visto che spuntano reciproche accuse tra giocatori dopo il 90' e qualcuno non è d'accordo con la decisione del presidente. Intanto la società inquadra il ritiro con un comunicato: ci saranno incontri serali a cena per "aprirsi maggiormente su eventuali criticità, problematiche, incomprensioni, qualità di gioco". Empoli-Napoli, le immagini del match







































Secondo il Mattino, negli spogliatoi del Castellani a fine partita diversi giocatori del Napoli si sono puntati il dito addosso, ad alta voce, per trovare giustificazioni al tracollo. Ma la situazione, spiega il quotidiano, è diversa dal famoso ammutinamento subito da Ancelotti, nonostante pure stavolta qualcuno non sia del tutto convinto della scelta del ritiro: la squadra considera come assicurata la qualificazione in Champions League, vero obiettivo stagionale. E se è vero che la Juventus può ulteriormente avvicinarsi al terzo posto, la distanza dalla Roma sembra effettivamente rassicurante.

Il gruppo segue Spalletti, non c'è uno scollamento con l'allenatore, motivo per il quale De Laurentiis è preoccupato ma non furente e continua a vedere un futuro azzurro assieme all'allenatore toscano. Tutti ragionamenti che, evidentemente, andrebbero riformulati se alla fine svanisse anche il quarto posto. Inutile mettere il carro davanti ai buoi, se i tifosi vedono gli spettri dell'anno scorso quando la qualificazione Champions scivolò negli ultimi 90' di campionato, la situazione attuale - vuoi anche per il margine in classifica - è molto diversa. Certo dopo due sconfitte e un pari nelle ultime tre, serve un deciso e rapido cambio di rotta: dalle parti di Castel Volturno sperano che il ritiro serva proprio a questo.

LA SOCIETÀ: "INCONTRI A CENA PER CONFRONTARSI"

Comunicato ufficiale del Napoli: "La società, la direzione sportiva, l’allenatore e lo staff hanno deciso che la cosa più importante da fare in questo momento sia quella di integrare l’abituale scheda quotidiana di allenamento. I turni di lavoro resteranno gli stessi con una grande attenzione per le singole componenti individuali e per il gruppo. Riunioni di teoria e valutazioni delle prossime partite, come sempre fatto. Il tutto integrato, e questa è la novità, da incontri serali a cena per aprirsi maggiormente su eventuali criticità, problematiche, incomprensioni, qualità di gioco, tutto per massimizzare l’eccellente qualità dei nostri calciatori dimostrata nella prima parte della stagione".