Conte: "Una partita così ci fa capire che possiamo dire la nostra, ma c'è un po' di disappunto"

Il gol di Billing tiene aperte le speranze scudetto del Napoli, grazie a un pareggio arrivato al termine di una partita, quella contro l'Inter, per lunghi tratti in controllo. Alla fine, però, Antonio Conte non nasconde un pizzico di delusione soprattutto per il precedente risultato di Como, promettendo comunque battaglia fino alla fine. "Sicuramente c'è un po' di disappunto, perché abbiamo fatto un'ottima prestazione contro una squadra molto forte. Una corazzata costruita negli anni, a oggi è la squadra da battere. Essere riusciti a fare una partita del genere, ci fa capire che possiamo dire la nostra e questo ci deve far rammaricare ancora di più per il secondo tempo di Como nel quale siamo mancati. Dobbiamo mostrare questa cattiveria, se lo faremo fino alla fine resteremo attaccati. Non dico a cosa...", ha detto l'allenatore azzurro.