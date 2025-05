Presentati i Tornei di Primavera Athletic club Albaro

Sono stati presentati oggi pomeriggio i Tornei di Primavera organizzati dall'Athletic Club Albaro, tra cui il 51° Minitrofeo Albaro e la 24ª Coppa Grondona, tra i più iconici tornei di calcio giovanile del territorio ligure. I giovani coinvolti saranno oltre 2.000 di età compresa tra i sei e i diciotto anni, appartenenti a 155 squadre in rappresentanza di 53 società. I Tornei, che si terranno al campo "Mons. Sanguineti" di Genova dal 10 maggio al 15 giugno, sono inseriti nel palinsesto ufficiale di "Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport". "I Tornei di Primavera accostano tradizione e novità - spiega l'assessore regionale allo Sport Ferro -. Alcune manifestazioni, come il Minitrofeo Albaro e la Coppa Grondona, sono tra le più note e apprezzate in Liguria. Altre, invece, sono nate da pochi anni e vanno a integrare una kermesse di successo, capace di far giocare bambini e ragazzi di tutte le età per oltre 35 giorni consecutivi. Uno sforzo organizzativo imponente che rende i Tornei di Primavera una delle più lunghe rassegne sportive del palinsesto di 'Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport'. Complimenti all'Athletic Club Albaro e alle decine di volontari che, con passione e altruismo, dedicano il loro tempo ai giovani calciatori, alle loro famiglie e alle società partecipanti". Nel dettaglio, i Tornei di Primavera comprendono sei manifestazioni: la 24ª Coppa Grondona, dedicata alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", che si svolgerà dal 12 maggio al 14 giugno; il 51° Minitrofeo Albaro, riservato tradizionalmente ai calciatori di sei e sette anni, in programma il 2 giugno; il 3° Memorial Mario Penzo, che vedrà gli "Under 18" impegnati il 10 e l'11 maggio; il 10° Memorial Gianni Filippini, per la categoria "Giovanissimi", il 18 e 25 maggio; l'8° Memorial Renato Papi, dedicato ai "Primi Calci" e previsto il 2 giugno; la 2a Coppa Primavera, riservata agli "Allievi Under 16" e in programma il 17 maggio.