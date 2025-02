Conte sfida l'allievo Fabregas con qualche rientro e un sistema più offensivo

Conte e Fabregas si stimano e si vogliono bene. Difficile però pensare che, mentre si abbracciavano dopo la conquista del titolo del 2017 con il Chelsea (con il primo in panchina e il secondo a dettare i ritmi dei blues in mezzo al campo), avessero in mente un futuro da colleghi in Serie A. Invece è successo e Como sarà una tappa importantissima per la marcia del Napoli verso il sogno tricolore.