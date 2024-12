Conte-Baroni soltanto tre giorni dopo: senza turnover sarà un'altra partita

Giovedì sera ha sofferto le giocate, uniche e implacabili, della Lazio di Baroni. Le azioni in velocità palla a terra, con inserimenti velocissimi soprattutto sulle corsie esterne, sono difficili da leggere e affrontare perché abbinate a movimenti costanti che obbligano gli avversari a fare delle scelte in una frazione di secondo. Ancora più complicato quando non hai la squadra titolare e quegli automatismi naturali che sgorgano spontanei tra chi gioca spesso insieme. Noslin, l'eroe di tre sere fa, ritorna in panchina, pronto a dare il cambio a qualcuno all'interno di quel quartetto offensivo che ruota uomini e posizioni. Questa volta ci saranno Isaksen e Zaccagni sulle fasce con Dia alle spalle di Castellanos ma è sicuro che, a partita in corso, troveranno spazio l'olandese autore della tripletta in Coppa Italia, Tchaouna e l'inossidabile Pedro. C'è però un reparto senza troppi ricambi, quello che comprende i due davanti alla difesa. Oltretutto non ci sarà lo squalificato Rovella. Di fianco a Guendouzi è facile quindi immaginare la presenza di Dele-Bashiru.