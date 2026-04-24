QUI NAPOLI

Conte: "Abbiamo zittito critiche ingiuste. Lukaku? Deluso perché mi aspettavo un saluto"

L'allenatore degli azzurri ha parlato al termine della goleada dei suoi alla Cremonese

24 Apr 2026 - 23:18
© Getty Images

© Getty Images

Un Antonio Conte soddisfatto della prova del Napoli che ha riscattato la sconfitta interna contro la Lazio con il 4-0 alla Cremonese: "Non avevo dubbi sulla risposta della squadra, contro la Lazio non abbiamo centrato la porta. Niente è andato nel verso giusto. Oggi c'era grande determinazione e voglia di rivalsa, dopo la Lazio erano arrivate anche troppe critiche eccessive per una squadra che ha vinto il campionato e la Supercoppa ed è comunque al secondo posto nonostante ancora oggi manchino quattro giocatori come Di Lorenzo, Neres, Lukaku e Vergara. La nostra stagione è stata difficilissima, stare lì è qualcosa di veramente importante. Non voglio portare a spasso nessuno, sappiamo il lavoro che c'è dietro. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo finire nel modo migliore e lasciare parlare, anche la comunicazione è importante. Forse gli altri fanno una comunicazione più completa della nostra".

Inevitabile parlare di McTominay che, rigore sbagliato a parte, è stato protagonista di una grande prestazione: "Non dimentichiamo che la soluzione Scott centrocampista centrale l'abbiamo dovuta forzare perché erano rimasti solo lui e Lobotka. Io penso che quella sia la sua posizione, perché riesce a diventare box to box e abbiamo lavorato con lui sulla costruzione con l'altro centrocampista, partendo da dietro riesce ad arrivare in area a fari spenti. Non mi meraviglio, anche la prestazione di Alisson è stata importante e conferma la sua crescita. Credo che anche Gutierrez abbia fatto una grande prestazione. Siamo contenti, ci siamo divertiti, siamo secondi in attesa dei risultati della altre: sono tre punti fondamentali per la Champions. Siamo stati bravi a non perdere mai la rotta, nonostante i tanti infortuni". 

Conte ha poi mostrato tutta la sua delusione sul caso Lukaku: "Non ho avuto l'opportunità di parlare con lui, so che un nostro dirigente ci ha parlato, lui è venuto al centro, l'ufficio mio era lì, però nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto tanto perché mi sarei aspettato un saluto, un messaggio o qualcosina. In queste situazioni l'allenatore cerca di capire tutti, ma nessuno si sforza di capire l'allenatore".

Leggi anche

McTominay quasi perfetto. De Bruyne e Hojlund: colpi da fuoriclasse

conte
napoli
cremonese

Ultimi video

01:28
Juve ritmo Champions

Juve ritmo Champions: a San Siro obiettivo aggancio al Milan

01:03
Panchina Italia, il punto sulla suggestione Guardiola

Guardiola ct della Nazionale azzurra: tutto sulla suggestione che infiamma l'Italia

00:51
DICH CUESTA PRE PISA PER SITO 24/4 DICH

Cuesta: "Tutti disponibili, vogliamo un'altra vittoria"

01:20
Mercato, Palestra e Goretska nel radar delle grandi

Goretzka, il Milan vede il traguardo: "Contatti da marzo, ecco l'offerta rossonera"

03:14
DICH GASPERINI SU MASSARA PER SITO 24/4 DICH

Gasperini: "Bisogna lavorare di squadra, con Massara non c'è feeling"

03:04
DICH GASPERINI SU ADDIO RANIERI PER SITO 24/4 DICH

Gasperini: "Ranieri? Dispiace, ma io non ho fatto nulla. Voglio solo parlare di calcio"

01:25
Ranieri via dalla Roma, le ultime da Trigoria

Ranieri via dalla Roma, le ultime da Trigoria

03:13
Milan-Juventus Story: i momenti iconici della super sfida di San Siro

Milan-Juventus Story: i momenti iconici della super sfida di San Siro

01:29
Trump frena l'Italia

Trump frena l'Italia: "Azzurri al Mondiale? Non ci penso"

01:49
Palestra uomo mercato

Palestra uomo mercato: 40 milioni non bastano, Inter avvisata

01:27
Romagnoli di nuovo leader

Romagnoli di nuovo leader: doveva partire, è il pilastro Lazio

01:45
Il mercato dei portieri

Il mercato dei portieri tra dubbi e certezze: gli obiettivi di Inter e Juve

01:32
Milan-Juve, derby d'Italia anche sul mercato

Milan-Juve anche sul mercato: i rossoneri puntano Vlahovic, bianconeri più vicini a Lewandowski

02:09
Allegri sfida Spalletti

Una sfida in... Toscana: Milan-Juve è anche Allegri contro Spalletti

01:31
Napoli, riecco Rrahmani

Napoli, riecco Rrahmani

01:28
Juve ritmo Champions

Juve ritmo Champions: a San Siro obiettivo aggancio al Milan

I più visti di Napoli

Nuovo giallo nel caso Lukaku: in Belgio parlano di nuovo infortunio, ma...

McTominay fa impazzire i tifosi del Napoli: nel giardino dello scozzese c'è... Maradona

È conto alla rovescia

Ultimi verdetti: è conto alla rovescia

Romelu Lukaku

Incontro Lukaku-Napoli: la tensione resta. Big Rom riparte per il Belgio e multa non scongiurata

De Laurentiis lancia la volata di Malagò: "L'unico difetto è che è romanista, basta gente col sedere attaccato alla poltrona. Su Conte ct..."

Lukaku è tornato a Napoli

Lukaku è tornato a Napoli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:35
Serata da Mvp per De Bruyne: "Dimostrato che posso ancora stare a questi livelli"
23:30
Napoli, McTominay: "A centrocampo la mia posizione. Bravi a 'uccidere' la gara"
23:21
Cremonese, Giampaolo: "Resettiamo subito e prepariamoci al testa a testa col Lecce"
23:11
Vini non basta, spreco Real: Bellerin, pari Betis al 94'. Barcellona a un passo dal titolo
23:00
Super rimonta Lens, ma solo un pari col Brest: il Psg si avvicina alla Ligue 1