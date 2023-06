Champions, il rammarico di Spalletti: "A Istanbul potevamo esserci noi"

NAPOLI

"Resterò fermo un anno, poi vedrò se avrò ancora stimoli. Il prossimo allenatore azzurro? Italiano poteva essere un profilo giusto..."

© Getty Images A poche ore dal fischio di inizio della finale di Champions League, Luciano Spalletti mastica amaro e si lascia andare a qualche dichiarazione con un pizzico di rammarico. "A Istanbul potevamo esserci noi - ha detto l'ex tecnico del Napoli -. Potevamo arrivarci, ma bisognerebbe analizzare cos'è successo". "Ci sono andate diverse cose di traverso - ha aggiunto -. Lo si accetta con tranquillità e si spera che il Napoli possa arrivarci in futuro".

"Tiferò Inter? Guarderò sicuramente la partita perché amo il calcio e sono anche amico di Guardiola, tecnico che ha insegnato a tutti - ha proseguito Spalletti -. Sono amico dell'Inter, dove ho vissuto due anni bellissimi salvo poi decidere di prendere una strada diversa". "Strada che si è dimostrata evidentemente giusta se oggi sono a giocarsi la Champions", ha continuato intervenendo a "The Coach Experience", kermesse annuale organizzata dall'Associazione italiana allenatori di calcio in quel di Rimini.

Poi qualche battuta sul futuro e sul casting in corso per la panchina azzurra. "Nel percorso di ognuno si vedrà a che razza appartiene. Vedremo se sarò coerente. Ribadisco io quest'anno rimarrò fermo - ha dichiarato Spalletti -. Poi vedremo se avrò ancora gli stimoli per dare qualcosa a questo sport". "Il prossimo allenatore del Napoli? Non saprei che dire - ha spiegato -. Ne conosco tanti di allenatori, ma De Laurentiis ha dimostrato di saper scegliere allenatori eccellenti". "Italiano poteva essere un profilo giusto per il Napoli perché ha la voglia con la sua squadra di fare la gara", ha aggiunto.