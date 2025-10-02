Caso plusvalenze, oggi l'udienza preliminare per De Laurentiis e il club

L'accusa mossa dalla procura è falso in bilancio: nel mirino gli acquisti di Manolas e Osimhen
Questa mattina a Roma il giudice dell'udienza preliminare deciderà se Aurelio De Laurentiis e il Napoli finiranno a processo per il caso plusvalenze. Al centro dell'indagine ci sono due operazioni di mercato: l'acquisto di Kostas Manolas dalla Roma nel 2019 (36 milioni di euro) e quello di Victor Osimhen dal Lille un anno più tardi (circa 79 milioni di euro).
I pubblici ministeri Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano chiedono il processo per il presidente dei partenopei, il suo braccio destro Andrea Chiavelli e lo stesso club. L'accusa mossa nei confronti del Napoli da parte della procura è quella di falso in bilancio.
