Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
Napoli

Caso plusvalenze, oggi l'udienza preliminare per De Laurentiis e il club

L'accusa mossa dalla procura è falso in bilancio: nel mirino gli acquisti di Manolas e Osimhen 

02 Ott 2025 - 12:33

Questa mattina a Roma il giudice dell'udienza preliminare deciderà se Aurelio De Laurentiis e il Napoli finiranno a processo per il caso plusvalenze. Al centro dell'indagine ci sono due operazioni di mercato: l'acquisto di Kostas Manolas dalla Roma nel 2019 (36 milioni di euro) e quello di Victor Osimhen dal Lille un anno più tardi (circa 79 milioni di euro). 

I pubblici ministeri Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano chiedono il processo per il presidente dei partenopei, il suo braccio destro Andrea Chiavelli e lo stesso club. L'accusa mossa nei confronti del Napoli da parte della procura è quella di falso in bilancio

Leggi anche

Conte "ritrova" De Bruyne e si coccola Hojlund

napoli
de laurentiis
udienza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:36
Vlahovic a Villarreal

Vlahovic a Villarreal

02:51
DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

02:14
DICH TUDOR ONE TO ONE POST VILLARREAL DICH

Juve, Tudor: "Dispiace non averla chiusa prima"

03:07
DICH LOCATELLI POST VILLARREAL DICH EDL

Juve, Locatelli: "Ripartiamo dal secondo tempo"

00:10
MCH CABAL VILLARREAL CHE ZOPPICA MCH

Juve, Cabal finisce ancora ko

02:36
DICH TUDOR POST VILLARREAL DICH

Champions, Tudor: "Abbiamo dato il massimo. Peccato il gol all'ultimo"

01:11
DICH CASTRO VIGILIA 1/10 DICH

Castro: "Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita"

01:11
DICH ITALIANO VIGILIA 1/10 DICH

Italiano: "Girone tosto. Dobbiamo alzare il livello"

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

01:00
DICH PIOLI VIGILIA 1/10 DICH

Pioli: "Vogliamo arrivare fino in fondo, puntiamo sulla qualità"

01:02
DICH PAYERO CREMONESE 1/10 DICH

Payero si presenta alla Cremonese: "Pronto a giocare in tutti i ruoli"

02:08
Le top parate della 5a

Le top parate della 5a

01:21
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

01:15
Domani l'Europa League

Domani l'Europa League

01:36
Vlahovic a Villarreal

Vlahovic a Villarreal

I più visti di Napoli

DICH CONTE 1 SU DE BRUYNE DICH

Conte: "Con De Bruyne è stato già tutto chiarito. Cerchiamo di trovare giusti equilibri"

Napoli, Conte-De Bruyne ai ferri corti? Così il belga diventa un problema...

Morto il papà di Lukaku, il messaggio di Romelu: "La vita non sarà più la stessa"

Conte parla alla squadra, Oriali a De Bruyne: basta personalismi, reagire subito

Conte affronta lo Sporting in emergenza: "Poco tempo per recuperare. Sarà un anno complicato"

Conte: "De Bruyne? Spero fosse contrariato per il risultato, altrimenti ha preso la persona sbagliata"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:30
Champions, Flick omaggia il Psg: "Barcellona non è al loro livello"
11:38
Atalanta, lesione all'adduttore per Bellanova. Out Kossounou
11:35
Inghilterra, Bellingham nominato giocatore dell'anno
10:20
Friburgo, Grifo non si fida del Bologna: "Hanno molta qualità"
09:36
Mondiali Under 20, Italia-Cuba 2-2