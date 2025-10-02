Logo SportMediaset
Calcio

Arsenal, Arteta: "Gyokeres? Fa tutto ciò che chiediamo a un attaccante"

02 Ott 2025 - 14:02
© IPA

© IPA

Nella seconda giornata di Champions League l'Arsenal ha battuto per 2-0 l'Olympiacos e nonostante continui il digiuno da gol di Gyokeres, Arteta preferisce non creare allarmismi. Il tecnico dei Gunners, infatti, ha elogiato così l'attaccante che ha anche confezionato l'assist per la rete di Martinelli: "Prestazione incredibile. Oltre all'azione del gol, ha fatto tutto ciò che chiediamo a un centravanti: dialogo con i compagni, creazione di spazi e costante minaccia della difesa avversaria. Ha avuto tre o quattro occasioni limpide per segnare, arriverà anche il suo gol". 

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

Juve, Tudor: "Dispiace non averla chiusa prima"

Juve, Locatelli: "Ripartiamo dal secondo tempo"

Juve, Cabal finisce ancora ko

Champions, Tudor: "Abbiamo dato il massimo. Peccato il gol all'ultimo"

Castro: "Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita"

Italiano: "Girone tosto. Dobbiamo alzare il livello"

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

