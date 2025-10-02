Arsenal, Arteta: "Gyokeres? Fa tutto ciò che chiediamo a un attaccante"

Nella seconda giornata di Champions League l'Arsenal ha battuto per 2-0 l'Olympiacos e nonostante continui il digiuno da gol di Gyokeres, Arteta preferisce non creare allarmismi. Il tecnico dei Gunners, infatti, ha elogiato così l'attaccante che ha anche confezionato l'assist per la rete di Martinelli: "Prestazione incredibile. Oltre all'azione del gol, ha fatto tutto ciò che chiediamo a un centravanti: dialogo con i compagni, creazione di spazi e costante minaccia della difesa avversaria. Ha avuto tre o quattro occasioni limpide per segnare, arriverà anche il suo gol".