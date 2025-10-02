Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Rudi Garcia: "De Bruyne? Uno dei più forti, contento che abbia scelto Napoli"

02 Ott 2025 - 13:26
© IPA

© IPA

Rudi Garcia, commissario tecnico del Belgio ed ex allenatore di Napoli e Roma, nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato su Kevin de Bruyne e sulla decisione di giocare in Italia. Queste le sue parole: "Sono contento che abbia scelto Napoli. Si parlava di Stati Uniti o di Arabia Saudita, scelte che hanno degli aspetti positivi, ma anche negativi come fuso orario, distanza, livello del campionato. Con Conte invece sei in Europa, sei campione d’Italia e disputi la Champions. Ovvio che a 34 anni non possa giocare 90 minuti tutte le partite, ma Kevin è un fuoriclasse, uno dei giocatori più forti che ho allenato". 

