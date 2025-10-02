Atalanta, lesione all'adduttore per Bellanova. Out Kossounou

L'Atalanta dovrà fare a meno di Raoul Bellanova e Odilon Kossounou per la sfida di sabato prossimo contro il Como alla 'New Balance Arena' di Bergamo. A seguito degli esami strmentali il difensore azzurro ha riportato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro mentre per l'ivoriano è stato diagnosticato un edema muscolare con riscontro di lesione parcellare del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Lo rende noto lo staff medico della società bergamasca.