Caos Juve-Napoli, De Magistris: "Sconfitta non solo del calcio, tante cose sgradevoli"

CAOS JUVE-NAPOLI

"Trovo sgradevoli tante cose in questa vicenda ma soprattutto che non si possano andare a vedere le partite per colpa di un'incapacità di gestire ciò che era assolutamente prevedibile. E' una sconfitta non solo del calcio, ma del Governo e del Paese che a 7 mesi dall'inizio della pandemia non si riescano a fare passi in avanti". E' il duro attacco del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a proposito della mancata partita tra Juventus e Napoli.

Ne ha per tutti il primo cittadino del capoluogo campano, che non risparmia frecciate a mondo del pallone e istituzioni. "Ormai si parla di tutto tranne che di calcio - ha sottolineato - e tutto questo mi entusiasma poco. Trovo sgradevole che si vincano a tavolino le partite, che per i calciatori ci siano regole diverse sul virus rispetto a tutti gli altri cittadini, che ci siano corsie preferenziali se ci sono interessi economici, che ci sia un'organizzazione istituzionale a tutela della salute che agisce in maniera spintanea".

Vedi anche Serie A Juventus-Napoli, si va verso il rinvio della decisione sul 3-0 a tavolino