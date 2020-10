Juventus-Napoli, si va verso il rinvio della decisione sul 3-0 a tavolino

STRADE PARALLELE

Neppure oggi dovrebbe essere il giorno buono per la decisione del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli con la mancata presentazione degli azzurri allo Stadium e il rischio dello 3-0 a tavolino. Una sensazione che già nelle scorse ore aveva trovato conferma. Il giudice Mastrandrea potrebbe chiedere un supplemento d'indagini anche perché il "pre-ricorso" del Napoli prevede la consegna delle memorie dalle parti con l'inevitabile slittamento di qualche ora, se non di qualche giorno: si potrebbe anche arrivare a venerdì.

Da non sottovalutare neppure la strada parallela percorsa dalla Figc, con l'indagine sull'eventuale violazione nella gestione delle positività da parte del club azzurro. Il Napoli ha già inviato alla procura una relazione che spiega come tutte le procedure siano state rispettate: il protocollo prevede una "struttura concordata" dove andare in ritiro in seguito alla positività di un tesserato ma, previa richiesta alla ASL di competenza, può essere emesso un permesso per trascorrere la quarantena in casa. La procura Figc dovrà capire se questo iter è stato seguito alla lettera del club dopo la prima positività di Zielinski.

Il rispetto del protocollo torna dunque alla ribalta e non è escluso che l'indagine si allarghi e verifichi se anche le altre squadre che hanno riscontrato positività tra i tesserati in queste settimane abbiano effettivamente seguito il protocollo alla perfezione.

Se per il Napoli, o altri club, venissero riscontrate mancanze nell'applicazione dell'iter, scatterebbero le sanzioni che vanno dalla diffida alla penalizzazione. Per questo, anche se non scattasse il 3-0 a tavolino e la partita dovesse essere giocata, il Napoli rischierebbe comunque di essere penalizzato di uno o più punti. Ovviamente potrebbe poi fare ricorso, sia dopo la decisione del Giudice Sportivo che dopo l'inchiesta Figc.