Buongiorno: "Il mio Napoli cazzuto non mollerà fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata"

Buongiorno definisce questo Napoli "cazzuto, tenace e determinato. Non molliamo mai. Nulla nasce per caso, siamo arrivati in alto allenamento dopo allenamento concentrandoci partita dopo partita". Infine, il segreto del gruppo: "Non c'è un giocatore che non sia pronto a migliorarsi, tutti hanno voglia di mettersi in gioco e in discussione".