Napoli, Anguissa e Neres verso il recupero: Conte ritrova due pedine chiave per il rush finale

Il camerunese ha saltato i match contro Inter e Fiorentina a causa di un problema al polpaccio e, nonostante i dubbi sul suo futuro, resta una pedina irrinunciabile per il tecnico leccese. Sia per l'energia e la fisicità che è in grado di garantire al centrocampo, sia per l'apporto in zona gol (5 reti e 3 assist in stagione). Il brasiliano è invece fermo da inizio febbraio per un infortunio muscolare alla coscia, un ko pesante perché ha privato Conte dell'unico esterno sinistro offensivo rimasto in rosa dopo l'addio di Kvaratskhelia, costringendolo al passaggio al 3-5-2. Il suo recupero permetterà di tornare al 4-3-3, anche se non sarà semplice lasciare nuovamente in panchina il Raspadori delle ultime uscite. L'ex Salernitana, infine, potrà dare una mano nelle rotazioni e far tirare il fiato a Spinazzola, sebbene con un eventuale ritorno alla difesa a 4 il suo spazio potrebbe essere limitato.