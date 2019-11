Ancelotti vuole solo il Napoli: "L'Arsenal? Sono solo voci, io resto qui"

Il pareggio di Liverpool ha donato un po' di serenità in casa Napoli, che non stava vivendo un gran momento tra il calo di rendimento in campionato e le scorie post ammutinamento dopo la gara con il Salisburgo. Un periodo non semplice, che ha coinvolto anche Ancelotti: secondo molte indiscrezioni, infatti, la posizione del tecnico è in bilico e per il suo futuro qualcuno ha parlato anche dell'Arsenal. Un'ipotesi che, però, Carletto smentisce seccamente: "L'Arsenal? Sono voci - spiega a BT Sport -. Ho i capelli bianchi e l'esperienza per capire che si tratta di voci. Io resto al Napoli, ovviamente".