Ancelotti agli arbitri: "Chi dirige le gare? Non accetto l'errore del Var"

L'INCONTRO

Intervenuto all'incontro con arbitri e capitani organizzato dalla Figc, Carlo Ancelotti non ha nascosto una certa perplessità su come viene utilizzato il Var. "Oggi il problema principale è sapere chi arbitra le partite e invece a volte ho l'impressione che le partite vengano arbitrate dal Var - ha spiegato l'allenatore del Napoli - Accetto l'errore di Giacomelli o Rocchi, ma non accetto l'errore del Var". La replica di Rizzoli: "Abbiamo sbagliato in Napoli-Atalanta".

"So per certo che un Rocchi o un Orsato arbitrano le partite, ma non ne sono certo con altri arbitri con meno esperienza facciano altrettanto" il grido di allarme di Ancelotti, raccolto da Rizzoli che ha ammesso l'errore di Giacomelli in Napoli-Atalanta, quando non è andato a rivedere un contatto da rigore di Kjaer su Llorente. Una mossa che ha fatto infuriare il tecnico degli azzurri, poi cacciato dal campo. All'ammissione di colpa del designatore, l'allenatore di Reggiolo ha risposto con una battuta: "Bene. Sono contento, ora posso andare via".

