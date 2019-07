Amichevoli, Napoli a valanga contro la Feralpisalò

19/07/2019

Il Napoli serve il pokerissimo in occasione della sua seconda amichevole precampionato. A Dimaro gli uomini di Carlo Ancelotti dimenticano la sconfitta contro il Benevento e impongono un netto 5-0 nei confronti della Feralpisalò , squadra che milita nel campionato di Serie C. Ottimo esordio di Kostas Manolas , che firma il vantaggio di testa al 6’ su cross di Mario Rui. La doppietta di Verdi e le reti di Tonelli e Tutino completano il risultato.

La seconda amichevole precampionato del Napoli fornisce ottime indicazioni per Carlo Ancelotti, che contro la Feralpisalò parte con il 4-2-3-1 nel quale al centro della difesa si vede per la prima volta Kostas Manolas, mentre nel reparto avanzato Mertens viene inizialmente schierato da prima punta, con un trio composto da Callejon, Younes ed Insigne a suo supporto. Dopo una buona partenza, il Napoli già al 6’ trova la rete del vantaggio proprio grazie a Manolas che, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Mario Rui, è lesto nell’inserirsi nel cuore dell’area degli avversari e a battere Liverani con un preciso colpo di testa. La compagine partenopea fa valere il suo maggior tasso tecnico e comanda il gioco senza troppi affanni. Al 23’ gli azzurri sprecano una ghiotta occasione con Mertens, mentre al 39’ è la Feralpisalò a rendersi pericolosissima con un destro ravvicinato di Ferretti, ma Contini si fa trovare prontissimo.



Nella ripresa Ancelotti lascia negli spogliatoi Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui e Younes e lancia nella mischia Malcuit, Tonelli, Lupetto, Hysaj e Verdi. Al 53’ è proprio l’ex Bologna a trovare la rete del raddoppio sfruttando al meglio di sinistro un assist di Lorenzo Insigne. Al 58’ arriva anche il goal del 3-0 è a realizzarlo è un altro nuovo entrato, Tonelli, che sugli sviluppi di un corner battuto da Callejon, svetta meglio di tutti in area e di testa insacca in rete. Napoli padrone assoluto del campo nella ripresa e al 62’ arriva la quarta rete che è realizzata ancora da Verdi che, sfruttando ancora l’ottimo lavoro di Insigne, non ha difficoltà nel calare il poker. Al 75’ la Feralpisalò trova la traversa con una punizione di Legati, ma all’84’ è Tutino a fissare il risultato sul definitivo 5-0: l’ex Cosenza riceve palla all’interno dell’area, supera un avversario ed insacca con un preciso diagonale di destro.