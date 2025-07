Affare Osimhen all'ultimo miglio: il Gala ha inviato il contratto da firmare

Fondamentale in questa lunga trattativa è stata la volontà, comune, di tutte le parti in gioco: Napoli, Galatasaray e il giocatore stesso hanno sempre voluto fortemente mandare in porto l'operazione. Alla fine la quadra dovrebbe essere stata trovata in questo modo: 80 milioni di euro totali, 40 subito e 35 in due rate entro un anno (queste ultime garantite da una lettera di credito del club turco) e cinque milioni in bonus vari. Agli azzurri andrà anche una percentuale del 10% su una eventuale futura rivendita del giocatore. Nell'accordo anche una clausola "anti-Italia" fino al 2027: in pratica, il Gala non potrà rivendere Osimhen a un club italiano per i prossimi due anni, altrimenti dovrà pagare una penale di altri 30 milioni. Club in costante conttto per preparare lo scambio di documenti. Il club turco punta a presentare il nigeriano venerdì e mettere fine a questa trattativa infinita.