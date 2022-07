Amichevoli, altro pari per il Napoli: è 1-1 contro il Maiorca

AMICHEVOLE

Al vantaggio partenopeo firmato da Osimhen su rigore (9’) risponde Raillo in avvio di ripresa

A Castel di Sangro arriva il secondo pari consecutivo per il Napoli in amichevole dopo quello contro i turchi dell’Adana Demirspor (2-2): finisce infatti 1-1 contro il Maiorca. Gli azzurri sbloccano il risultato al 9’ grazie al rigore trasformato da Osimhen (fallo di mano di Copete). Raillo ristabilisce la parità al 55’ dopo un errore di Meret su Muriqi. Ora per la formazione di Spalletti ci saranno altre due squadre spagnole: Girona ed Espanyol.

Secondo test amichevole per il Napoli a Castel di Sangro e altro pareggio per gli azzurri. Finisce 1-1 con il Maiorca. La formazione di Spalletti passa in vantaggio al 9': sul calcio di punizione di Mario Rui, arriva l'intervento con un braccio di Copete; Fourneau fischia il rigore per il Napoli. Sul dischetto si presenta Osimhen che sceglie di calciare forte, a destra e sotto la traversa: niente da fare per Rajkovic. Al 16' Fabián Ruiz verticalizza per Lozano che scappa alle spalle della difesa; il servizio è troppo lungo al centro per Osimhen, ma sul secondo palo c'è Kvaratskhelia il cui doppio dribbling e tiro e sfiora il palo. Zielinski va vicino alla traversa su punizione poco prima dell'intervallo.

Cinque cambi a inizio ripresa per il Napoli: escono Rrahmani, Kim, Fabián Ruiz, Zielinski e Lozano ed entrano Ostigard, Jesus, Anguissa, Elmas e Politano. Al 55’, ecco il pareggio degli spagnoli: cross dalla sinistra, colpo di testa morbido di Muriqi che Meret non blocca e Raillo, in tap-in, ribadisce in rete. Al 64’, incertezza di Mario Rui che non intercetta il pallone, s’infila dalla destra Maffeo, il cui tiro di controbalzo termina di parecchio a lato. Fino al fischio finale non succederà poi più nulla. La prossima settimana il Napoli affronterà altri due club spagnoli: il Girona e l’Espanyol.