Alta tensione Napoli, Gattuso allontana Mario Rui dall'allenamento

Dopo il duro sfogo di Lorenzo Insigne alla fine del match per il "pari beffa" col Sassuolo, in casa Napoli scoppia un altro caso: Gattuso ha allontanato dall'allenamento Mario Rui e lo ha mandato anzitempo negli spogliatoi. Un chiaro segnale della tensione che regna nello spogliatoio azzurro a pochi giorni dalla sfida del Maradona col Bologna e il secondo provvedimento punitivo del tecnico nei confronti del mancino portoghese in pochi mesi, dato che anche in occasione della trasferta di Bologna dell'8 novembre fu spedito in tribuna insieme a Ghoulam.