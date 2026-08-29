Allegri: "Como straordinario, servirà un Napoli paziente. Mercato? Sto bene con questa rosa"

"Io sono contento della rosa che ho a disposizione, abbiamo già problemi di lista e non ha senso inserire giocatori che aumentano il livello tecnico della squadra. Lang è entrato bene e Neres sta riprendendo bene la condizione, Badiashile è indietro solo perché al Chelsea si è allenato poco, avrà bisogno di tempo. Ora dobbiamo rimanere concentrati sul Como".