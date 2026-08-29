Cagliari, Pisacane: "Con l'Inter sarà una partita da bollino rosso"

29 Ago 2026 - 13:32
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Alla vigilia della sfida con l'Inter, l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa: "Conosciamo il valore dell'avversario. Vogliamo essere consapevoli delle nostre possibilità. Per noi nessuna partita sarà scontata, sarà una partita da mostrare spirito, volontà e umiltà. I nerazzurri sono cambiarti poco, già dal mister. Ha posto nuove frecce nell'arco e sta consolidando le richieste del tecnico stesso. Sarà una partita da bollino rosso", le parole riportate da TuttoCagliari.net

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