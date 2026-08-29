Como, il calendario della Champions: subito il Lipsia, si chiude a Barcellona

La Uefa ha diffuso i calendari della prima fase della Champions League: di seguito tutti gli appuntamenti del Como con date e orari.
Prima giornata: 10 settembre Como-Lipsia ore 21
Seconda giornata: 14 ottobre Feyenoord-Como ore 18.45
Terza giornata: 21 ottobre Como-Manchester United ore 18.45
Quarta giornata: 4 novembre Lens-Como ore 21
Quinta giornata: 24 novembre Como-AEK Atene ore 21
Sesta giornata: 9 dicembre Betis Siviglia-Como ore 18,45
Settima giornata: 20 gennaio Como-Psg ore 21
Ottava giornata: 27 gennaio Barcellona-Como ore 21