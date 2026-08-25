Allegri: "Per il centenario vogliamo un trofeo. In Hojlund vedo caratteristiche simili a Kean"

La forza del Napoli? "Il gruppo. Abbiamo un gruppo di ottimi giocatore che si mettono a disposizione uno per l'altro, dovrà essere così per tutto l'anno e non solo per le partite facili. Tutti qui lavorano per la causa Napoli e non è affatto scontato". Allegri è tornato nel capoluogo campano praticamente 30 anni dopo la stagione vissuta al San Paolo, da calciatore, nel 1997/98: "Napoli è totalmente cambiata rispetto ad allora. Era già meravigliosa allora, ora lo è ancora di più".