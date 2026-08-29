Juventus, i convocati di Spalletti per il Parma: la decisione su Gatti ed Ekhator

29 Ago 2026 - 13:34
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Dopo il successo all'esordio in trasferta, la Juventus è pronta alla prima partita della Serie A 2026/2027 tra le mura amiche. I bianconeri sfideranno questa sera, sabato 29 agosto, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium il Parma. Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro la formazione emiliana.

1 Grabara

2 Celik

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

12 Douglas Luiz

13 Boga

14 Milik

15 Kalulu

17 Alajbegovic

18 Ekhator

20 Cambiaso

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Vicario

26 Lucumi

30 David

31 Gonzalez

32 Cabal

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