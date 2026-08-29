Juventus, i convocati di Spalletti per il Parma: la decisione su Gatti ed Ekhator

Dopo il successo all'esordio in trasferta, la Juventus è pronta alla prima partita della Serie A 2026/2027 tra le mura amiche. I bianconeri sfideranno questa sera, sabato 29 agosto, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium il Parma. Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro la formazione emiliana.
1 Grabara
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
12 Douglas Luiz
13 Boga
14 Milik
15 Kalulu
17 Alajbegovic
18 Ekhator
20 Cambiaso
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
30 David
31 Gonzalez
32 Cabal