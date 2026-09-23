Frosinone-Bracaglia, c'è il prolungamento di contratto: il difensore rinnova fino al 2029

Il Frosinone blinda una delle sorprese più piacevoli di questo inizio super. Il club ha trovato l'intesa con Gabriele Bracaglia per il prolungamento di contratto fino al 2029. Di seguito il comunicato che celebra uno dei giovani svezzati dai ciociari: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Gabriele Bracaglia. Il difensore classe 2003 ha rinnovato il proprio accordo con il Club fino al 30 giugno 2029. Prosegue il percorso di Gabriele Bracaglia con il Frosinone Calcio, iniziato nel settore giovanile giallazzurro e oggi consolidato in Prima Squadra."