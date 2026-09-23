Ufficiale: Aguirre è il nuovo allenatore del Valencia

Tra i suoi principali successi in Spagna spicca la qualificazione alla UEFA Champions League con il CA Osasuna. A livello internazionale, ha vinto la CONCACAF Gold Cup (2009 e 2025) e la CONCACAF Nations League (2024-25) con la nazionale messicana, mentre in patria ha conquistato il campionato con il Pachuca (1999) e la CONCACAF Champions League con il CF Monterrey (2021)".