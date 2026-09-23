Ufficiale: Aguirre è il nuovo allenatore del Valencia

Per lui contratto di un anno con opzione di rinnovo per un'altra stagione

23 Set 2026 - 17:33
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 Javier Aguirre nuovo allenatore del Valencia © Ufficio Stampa

 Javier Aguirre nuovo allenatore del Valencia © Ufficio Stampa

Javier Aguirre è il nuovo allenatore del Valencia, raggiunto l'accordo con il club spagnolo. Il tecnico messicano firma un contratto di un anno con opzione, a favore della società, di un prolungamento per un'altra stagione. Lunedì 28 settembre la conferenza di presentazione nella sala stampa del Camp de Mestalla.
Il resto del comunicato rilasciato dal Valencia: "Javier Aguirre (Città del Messico, 1° dicembre 1958) arriva al Valencia CF dopo aver guidato la nazionale messicana ai Mondiali FIFA 2016, dove il Messico ha raggiunto gli ottavi di finale. Questa è stata la sua terza partecipazione al torneo come allenatore del Messico, dopo le edizioni del 2002 in Corea/Giappone e del 2010 in Sudafrica.

Nel corso della sua lunga carriera da allenatore, il nuovo tecnico del Valencia CF ha guidato club della LALIGA come CA Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, RCD Espanyol, CD Leganés e RCD Mallorca, oltre ad aver maturato esperienza a livello internazionale con club e nazionali in Giappone, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Messico.

Tra i suoi principali successi in Spagna spicca la qualificazione alla UEFA Champions League con il CA Osasuna. A livello internazionale, ha vinto la CONCACAF Gold Cup (2009 e 2025) e la CONCACAF Nations League (2024-25) con la nazionale messicana, mentre in patria ha conquistato il campionato con il Pachuca (1999) e la CONCACAF Champions League con il CF Monterrey (2021)".

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