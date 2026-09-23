Il piano di Infantino per tenersi la Fifa: previsto un intervento all'Onu

Da qui a marzo, quando è previsto il voto per la prossima presidenza, ci sarà modo di riannodare tanti fili che si erano spezzati, specie in mancanza di un'alternativa alla sua candidatura. In tal senso, sottolinea sempre il quotidiano britannico, sono da leggere i continui viaggi che Infantino intraprende con grande frequenza, dal Sud America, all'Asia, all'Europa per incontrare le varie federazioni, assicurando spesso finanziamenti e altre agevolazioni per la crescita dei rispettivi movimenti. Viaggi, peraltro, facilitati anche alla disponibilità del jet di Qatar Airways, che durante i Mondiali gli permisero di seguire quasi tutte le 104 partite del torneo in Canada, Messico e Usa.