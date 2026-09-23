Napoli, il nuovo centro sportivo sorgerà a Qualiano, il sindaco: "Attendo l'ufficialità"

"Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentis, ha appena annunciato che a Qualiano sorgerà il nuovo centro sportivo: per la nostra città sarebbe una straordinaria occasione di popolarità, di crescita e di sviluppo ma attendo l'ufficialità prima di commentare". Lo dice il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis a seguito di queste parole del presidente degli azzurri: "A Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo dove metteremo 10 campi di calcio. E 7500 mq tra uffici e spogliatoi per prima squadra e tutte le giovanili".