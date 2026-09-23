Napoli, il nuovo centro sportivo sorgerà a Qualiano, il sindaco: "Attendo l'ufficialità"

"Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentis, ha appena annunciato che a Qualiano sorgerà il nuovo centro sportivo: per la nostra città sarebbe una straordinaria occasione di popolarità, di crescita e di sviluppo ma attendo l'ufficialità prima di commentare". Lo dice il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis a seguito di queste parole del presidente degli azzurri: "A Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo dove metteremo 10 campi di calcio. E 7500 mq tra uffici e spogliatoi per prima squadra e tutte le giovanili".
De Laurentiis ha parlato anche del suo progetto per un nuovo stadio al posto del Maradona: "Ho una lettera d'intenti di un mese fa firmata con la Q8, a Napoli Est ho progettato uno stadio da 70mila posti e 120 Skybox, più un museo interattivo". Il riferimento è alla vasta area della periferia orientale un tempo occupata da raffinerie. "Ci metterei 24 mesi, non chiedo soldi a nessuno. Il Comune dice che paghiamo 900mila euro all'anno, rido. Complessivamente per il Maradona paghiamo oltre 2 milioni all'anno e lo abbiamo in uso solo i giorni delle partite, dovendolo riconsegnare il giorno dopo tutto pulito". Secondo il patron "il Maradona andrebbe abbattuto per costruire nuove case per la città, il Comune vorrebbe investire 200 milioni per ammodernarlo ma con quella cifra faranno solo una carezza all'impianto".