Napoli, Neres non ce la fa e salta l'Inter. Buongiorno verso la panchina

Il brasiliano resta ai box, pronti Lang e Elmas. Conte non parla alla vigilia dopo il turno infrasettimanale
Il Napoli si avvicina al big match di domenica sera in casa dell'Inter con tanta voglia di tornare alla vittoria dopo il pareggio casalingo contro il Verona.
La squadra di Antonio Conte, che non parlerà nella conferenza alla viglia della sfida come da abitudine del club nelle settimane in cui si gioca anche il turno infrasettimanale, proverà a ripetere il successo (3-1) dell'andata al Maradona e a ottenere una vittoria che lo vedrebbe accorciare il distacco dalla capolista nerazzurra di un solo punto.
Niente da fare per David Neres, che ha provato a stringere i denti, ma l'ultimo provino nella mattinata di sabato ha dato esito negativo e non sarà convocato per la trasferta milanese.
Pronti dunque Lang e Elmas per completare il tridente offensivo insieme a Hojlund. L'alternativa ai due esterni riguarda Politano avanzato sulla trequarti, con il conseguente spostamento di Di Lorenzo nel ruolo di esterno di centrocampo. In questo caso, ci sarebbe Buongiorno confermato nel terzetto difensivo al fianco di Rrahmani e Juan Jesus, titolari inamovibili nell'ultimo periodo. In porta, ovviamente Milinkovic-Savic.
Sulla fascia sinistra, per il 3-4-2-1 azzurro, torna invece Spinazzola dal 1'. Pochissimi dubbi a centrocampo: la coppia formata da Lobotka e McTominay (in gol all'andata) è una certezza per Conte. Ovviamente anche a causa delle assenze, visto che sono ancora indisponibili De Bruyne, Anguissa e Gilmour.
Alla pari di Lukaku, che non ha ancora recuperato pienamente dalla lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e per cui non ci sono tempi certi sulla data di rientro.