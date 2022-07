Napoli, Kvaratskhelia: "Mi ispiro a CR7. Champions? Sono pronto"

Le prime parole

L'esterno sinistro georgiano si è presentato in conferenza stampa: "Quando è arrivata l'offerta del Napoli ho accettato subito"

Due gol nella prima amichevole stagionale per far subito esultare i tifosi. Si è presentato così Kvicha Kvaratskhelia, nuovo attaccante del Napoli. Una doppietta all'Anaune e oggi le prime parole da giocatore azzurro in conferenza: "Per me è un grande stimolo indossare questa maglia, in una grande squadra. Sono arrivato per dare il massimo. Quando ho ricevuto l'offerta ho deciso subito, non ci ho pensato su due volte".

Spalletti ha voluto conoscere il giocatore georgiano prima del suo arrivo al Napoli: "C'è un bel clima, imparo tanto dai miei compagni. Ho conosciuto l'allenatore prima di arrivare qui, è una persona fantastica e ho già imparato tanto da lui. E in futuro continuerò a farlo".

Vedi anche Calcio Napoli: c'è il sorpasso del Rennes su Kim Min-Jae, Bailly e Cissé i nuovi nomi sul piatto

Fino all'inizio della guerra, Kvaratskhelia giocava nel Rubin Kazan. Poi è tornato in Georgia per chiudere la stagione alla Dinamo Batumi: "Ho lasciato perché la situazione era molto difficile, in quel momento non volevo restare in Russia". Il classe '01 è un esterno sinistro e ammette: "Mi ispiro a Cristiano Ronaldo". In azzurro indosserà il 77: "Era rimasto libero solo il doppio 7, spero mi porti fortuna".

L'obiettivo dell'attaccante è giocare la Champions: "Sono pronto, voglio dare il massimo. Ho già cominciato a studiare l'italiano, spero di imparare la lingua in pochi mesi. E anche gli aspetti tecnici del calcio italiano".