Napoli-Juve, stadio Maradona stregato per i bianconeri: 6 sconfitte consecutive

L'attesa è finita: questa sera alle 20:45 andrà in scena il big match Napoli-Juventus. Se i recenti progressi mostrati dalla squadra di Luciano Spalletti hanno riacceso l'entusiasmo e la speranza dei tifosi bianconeri, c'è un dato statistico - segnalato dalla Gazzetta dello Sport - che gela il sangue e rappresenta un vero e proprio "muro" da abbattere. Uno sguardo ai precedenti recenti, infatti, dipinge lo stadio Diego Armando Maradona come una fortezza inespugnabile per la Vecchia Signora.