Napoli-Juve, stadio Maradona stregato per i bianconeri: 6 sconfitte consecutive

07 Dic 2025 - 10:29

L'attesa è finita: questa sera alle 20:45 andrà in scena il big match Napoli-Juventus. Se i recenti progressi mostrati dalla squadra di Luciano Spalletti hanno riacceso l'entusiasmo e la speranza dei tifosi bianconeri, c'è un dato statistico - segnalato dalla Gazzetta dello Sport - che gela il sangue e rappresenta un vero e proprio "muro" da abbattere. Uno sguardo ai precedenti recenti, infatti, dipinge lo stadio Diego Armando Maradona come una fortezza inespugnabile per la Vecchia Signora.

I numeri non mentono: gli ultimi sei incroci di Serie A giocati a Fuorigrotta sono stati un monologo azzurro. Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei sfide casalinghe contro la Juventus, senza alcuna eccezione. Il bilancio complessivo delle reti in questo parziale è impietoso: 14 gol subiti dai bianconeri contro i soli 5 realizzati.

Napoli-Juve, stadio Maradona stregato per i bianconeri: 6 sconfitte consecutive