Napoli, feriti due tifosi del Chelsea: il comunicato del club inglese

28 Gen 2026 - 04:51

​Il Chelsea ha confermato via social il ferimento di due tifosi a Napoli nella notte precedente il match di Champions League. Entrambi sono stati ricoverati con lesioni non gravi. Il club inglese ha invitato i restanti sostenitori alla massima cautela e al rispetto delle norme di sicurezza fornite.

Questa la nota del club inglese: "La società è a conoscenza di un episodio avvenuto martedì sera a Napoli. Due tifosi sono ricoverati in ospedale con ferite non gravi. II club desidera ricordare a tutti i tifosi di prestare la massima attenzione durante la loro permanenza in città e di prendere nota dei consigli forniti prima di questa partita". 

