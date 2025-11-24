Napoli, Conte: "Lukaku non è pronto neppure per la Roma"

"Il rientro di Lukaku? È ancora presto, ma la sua presenza tra i compagni è importante perché è un leader carismatico riconosciuto a livello internazionale". Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Qarabag, Antonio Conte chiarisce che l'attaccante belga non è ancora in condizioni di giocare, neppure domenica prossima contro la Roma. "Non è assolutamente pronto - spiega - e deve ancora lavorare. Lui ha sempre dato tanto sia in campo sia a livello di spogliatoio e averlo recuperato, dopo essere dovuto rimanere in Belgio per tanto tempo per curarsi, è già molto importante", conclude il tecnico del Napoli.