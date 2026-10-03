De Bruyne illumina il Belgio, Vergara entra con personalità: Allegri li aspetta per il rientro

Già dalle prime uscite stagionali in azzurro, il belga aveva mostrato qualcosa del suo repertorio. Ma non è detto che il 35enne non possa convivere con Vergara. Due aspetti principali sono emersi dall'esordio assoluto del 23enne di Frattamaggiore: personalità e versatilità. Antonio ha affrontato senza alcuna paura il debutto in Nazionale, in una partita così delicata. E il giovane azzurro ha dato anche testimonianza di poter svariare tra la fascia destra e quella di sinistra (dove solamente si piazza con il Napoli).