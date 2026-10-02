Napoli: sconfitta per 2-0 contro l'Avellino, il punto su McTominay e gli altri infortunati

A Castelvolturno, per dovere di cronaca l’allenamento congiunto tra Napoli e Avellino finisce 2-0 per la formazione allenata da Alessandro Nesta. Reti di Venturi e Di Maggio nella ripresa con in campo, per altrettanto dovere di cronaca, praticamente la primavera azzurra. Più che altro un test per mantenere il ritmo partita di chi della prima squadra è rimasto a Napoli. Del resto con 10 calciatori impegnati con le Nazionali e altri 7 che hanno svolto allenamento personalizzato, Massimiliano Allegri ha sfruttato la prima parte di gara per valutare la condizione atletica dei big rimasti a Castelvolturno: Beukema, Badiashile, Rrahmani, Rafa Marin, Politano, Lucca e David Neres.