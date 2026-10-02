A CASTELVOLTURNO

Napoli: sconfitta per 2-0 contro l'Avellino, il punto su McTominay e gli altri infortunati

Azzurri ultra rimaneggiati nell'allenamento congiunto contro la squadra di Nesta

di Carlo Landoni
02 Ott 2026 - 14:27
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© X Napoli

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A Castelvolturno, per dovere di cronaca l’allenamento congiunto tra Napoli e Avellino finisce 2-0 per la formazione allenata da Alessandro Nesta. Reti di Venturi e Di Maggio nella ripresa con in campo, per altrettanto dovere di cronaca, praticamente la primavera azzurra. Più che altro un test per mantenere il ritmo partita di chi della prima squadra è rimasto a Napoli. Del resto con 10 calciatori impegnati con le Nazionali e altri 7 che hanno svolto allenamento personalizzato, Massimiliano Allegri ha sfruttato la prima parte di gara per valutare la condizione atletica dei big rimasti a Castelvolturno: Beukema, Badiashile, Rrahmani, Rafa Marin, Politano, Lucca e David Neres.

Dicevamo dei 7 che hanno svolto una seduta personalizzata tra palestra e campo: Alisson Santos, Anguissa, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret e Spinazzola. Di questi Allegri recupererà sicuramente per l’incrocio di campionato con il Frosinone del 10 ottobre Meret, Spinazzola e Giovane. Migliorano le condizioni di Anguissa per il quale c’è un 50% di possibilità che l’allenatore lo abbia a disposizione. Giorno per giorno si valuterà Marianucci. Per Alisson Santos c’è da attendere ancora per il pieno recupero.

Questione McTominay: martedì sarà un giorno decisivo per il centrocampista che si sottoporrà a visita specialistica per ottenere l’idoneità sportiva. Un passaggio chiave che in caso di esito positivo avvicinerà il ritorno di McTominay tra i disponibili di Allegri. E qui specifichiamo: dire che torna a disposizione non significa necessariamente che lo scozzese giocherà con il Frosinone o successivamente in Champions. Tuttavia se otterrà l’idoneità sportiva, dal giorno seguente, McTominay verrà valutato attentamente da Allegri e se la condizione atletica del calciatore si mostrerà più che accettabile e lo staff medico darà l’assenso necessario, con la cautela del caso, non è escluso che Allegri faccia un pensiero per inserire lo scozzese tra i convocati per la partita di campionato con il Frosinone o per quella di Champions League con il Villarreal. A Castelvolturno si respira una certa fiducia.  

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