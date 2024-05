Palladino: "Il mio futuro? Manca poco, a giugno saprete la mia decisione"

MONZA

"Abbiamo battuto tante big del campionato e domani con la Juve vogliamo chiudere in bellezza. Le due salvezze valgono come due scudetti"

© Getty Images Il Monza non ha più nulla da chiedere a questo campionato, ma Raffaele Palladino vuole chiudere bene la stagione e poi pensare al futuro. "Abbiamo battuto grandi squadre, tutte le big e domani dovremo cercare di chiudere in bellezza - ha spiegato il tecnico del club brianzolo -. Il mio futuro? Manca poco alla fine del campionato e ai primi di giugno saprete la mia decisione". "Le pagine del Monza da scrivere sono ancora tante, e sono certo che saranno bellissime", ha aggiunto.

"Il primo giorno che sono arrivato qua la Serie A era un sogno e oggi è realtà - ha proseguito Palladino -. Non siamo mai stati a rischio retrocessione e abbiamo dato continuità". Poi qualche considerazione riavvolgendo un po' il nastro dei ricordi di questa stagione e non solo. "Mi rende orgoglioso tutto il percorso fatto dalla passata stagione fino a quest'anno. Le due salvezze equivalgono a due scudetti - ha spiegato il tecnico del Monza -. E' stato fatto un grandissimo lavoro, siamo stati una grande famiglia. Non parlerei di rammarico ma degli errori sono stati fatti come passare troppe volte in svantaggio". "Il calcio ti mette davanti a situazioni che ti mettono i brividi, credo molto nel destino e non è un caso aver iniziato il mio percorso qua con la Juventus e concludere questa stagione con la stessa squadra", ha continuato.

"La Juve di Montero? Penso sia stato una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, può sembrare paradossale ma è così. Ho un ricordo fantastico di Montero - ha proseguito il tecnico biancorosso -. Passare dalla Primavera alla prima squadra non è facile ma credo si sia rotta questa sorta di barriera per quanto riguarda il salto dai giovani ai grandi". "Per la partita contro la Juventus abbiamo recuperato solo Andrea Carboni che dovrebbe venire con noi mentre gli altri ancora out", ha aggiunto parlando degli uomini a disposizione.

Poi spazio ai ringraziamenti. "Ho ringraziato davvero tutti, dallo staff ai magazzinieri, ai cuochi, ai giardinieri - ha detto Palladino -. Tutti coloro che hanno dato un grande apporto. Ci dispiace per questo ultimo mese e mezzo, ho sentito qualche critica ma la squadra non ha mai mollato. Ve lo garantisco".

Quanto alle scelte del ct per Euro 2024 e alla mancanza di giocatori del Monza, Palladino poi non si sbilancia: "Non sono il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti è bravissimo e sa fare il suo mestiere che non è facile. Avrà fatto le sue valutazioni e le sue scelte, abbiamo fatto di tutto per farli rientrare nell'orbita nazionale".

Infine capitolo Atalanta: "Ho tifato Atalanta e mi sono goduto la partita. Sono molto felice che un allenatore italiano sia tornato a vincere in Europa".