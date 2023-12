Monza, orgoglio Galliani: "Mai stati in B come l'Inter"

LE PAROLE

Il dirigente biancorosso: "Dobbiamo mantenere questa esclusiva con i nerazzurri"

Nella settimana che riporta Adriano Galliani a San Siro per sfidare il Milan, l'amministratore delegato e vicepresidente del club brianzolo ha mostrato tutto il proprio orgoglio per il cammino del Monza. "Ho parlato con il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio - ha raccontato Galliani durante l'evento natalizio con le giovanili del Monza -, gli ho detto che noi siamo colleghi: non siamo mai retrocessi in Serie B come l'Inter".

Il successo in campionato del Monza contro il Genoa ha ridato vigore a un'ottima classifica per i biancorossi e Adriano Galliani non ha nascosto il proprio orgoglio: "Quello trascorso è stato un anno incredibile, siamo stati la neopromossa dei maggiori cinque campionati europei che ha fatto più punti (52). I complimenti vanno fatti a tutti, a Palladino e il suo staff, alla squadra, alla dirigenza. Ci sono due squadre mai retrocesse in B in Italia, sono Monza e Inter e dobbiamo conservare questa esclusiva!".