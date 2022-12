Monza, Galliani: "La promozione? Più emozionante di 5 Champions col Milan"

LE PAROLE

L'ad del club brianzolo alla festa di Natale biancorossa: "La Serie A è stata un sogno che inseguivo fin da bambino"

Adriano Galliani ha vissuto tante gioie sportive nella sua lunga carriera dirigenziale, ma non ha dubbi su quale sia stata la più grande: "L'emozione provata con la promozione del Monza in serie A è stata superiore di quella provata con le 5 Champions League vinte col Milan - ha detto l'amministratore delegato del club brianzolo durante la festa di Natale biancorossa -. Alle 23.12 del 29 maggio (dopo il triplice fischio dello spareggio col Pisa, ndr) piangevo perché si realizzava un sogno che inseguivo fin da bambino".

Nei 31 anni ai vertici del club rossonero Galliani ha conquistato in tutto 29 trofei, ma il suo cuore ha sempre battuto per il Monza: "Io sono tifosissimo del Monza da quando avevo 5 anni, sono nato qui ed ero già stato dirigente della società prima di arrivare al Milan. Una delle cose che ho fatto meglio di tutte è stata far diventare tifosissimo del Monza anche il presidente Silvio Berlusconi. Senza di lui non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo".

Vedi anche monza Questo Monza è una realtà del calcio italiano

D'ALESSANDRO: "INIZIAMO A PENSARE ALLA SALVEZZA"

Marco D'Alessandro celebra le capacita' di Raffaele Palladino: "Ha grandi qualità a livello umano e con la squadra ha avuto subito empatia, ma indubbiamente ha anche grandi doti tecniche come allenatore. Nonostante sia così giovane, ha un grande livello di conoscenza. Nella mia carriera ho avuto bravi allenatori e riscontro in lui potenzialità molto alte". L'esterno del Monza, presente alla festa natalizia del club, elogia sì il mister, ma anche le ambizioni della squadra. "Il primo campionato è andato, ora ripartiamo da zero, ma vogliamo confermarci. Sono uno a cui non piace volare alto e dico che l'importante è cominciare a pensare alla salvezza. Sensi? Stava facendo un campionato incredibile, è stata una perdita importante, ma sta lavorando bene e ogni giorno è con noi. Lo vediamo sorridente e positivo".