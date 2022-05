Monza, Galliani: il gol non visto, l'Europa e... Ibra: "Guarisca poi si vedrà"

MONZA PROMOSSO

L'ad della neopromossa in A: "Quanti messaggi dei procuratori sul mio telefonino"

Non ha visto il gol del 3-2 del Pisa al 90', quello che ha portato la finale playoff di Serie B ai supplementari "perché ero sceso negli spogliatoi: pensavo di festeggiare". L'ad del Monza Adriano Galliani si gode la storica promozione in Serie A, che definisce "un'impresa romantica", resa possibile da Silvio Berlusconi: "Solo grazie al presidente e a questa proprietà l'obiettivo è stato raggiunto", ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Monza in Serie A, festa in città: migliaia di tifosi in piazza





















1 di 12 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Lo stesso Berlusconi ha indicato lo scudetto e la qualificazione alla prossima Champions come prossimi obiettivi. "La vittoria in campionato è un amusement, un divertimento. Arrivare primi in Serie A è tanta roba, pensiamo a fare la nostra scalata, a giocare la nostra stagione al meglio possibile, magari qualificandoci a una coppa europea", ha replicato Galliani.

Vedi anche monza Berlusconi: "Scudetto e Champions con il Monza? Era una boutade..."

Nessun dubbio sulla permanenza del tecnico della promozione: Stroppa sarebbe rimasto anche se il Monza sarebbe rimasto in Serie B. E ora tanti i nomi che vengono già accostati ai brianzoli per rafforzare la squadra: da Belotti, a Sensi e Messias. "Nei trecento messaggi che ho ancora sul telefono la categoria più presente è quella dei procuratori...". E un tentativo per Ibra? "Ibra deve guarire, poi si vedrà - ha detto Galliani alla 'Gazzetta' - Noi comunque, avendo il Milan nel cuore, mai faremmo un tentativo con Ibra senza avere il loro ok".