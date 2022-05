Berlusconi: "Scudetto e Champions con il Monza? Era una boutade..."

LE PAROLE

Il presidente festeggia la promozione in A: "Contro il Milan non so dove starà il cuore"

"Champions e scudetto per il Monza? La mia era una boutade", così Silvio Berlusconi dopo l'euforia per la promozione del club brianzolo in Serie A, la prima in 110 anni di storia. Il presidente, infatti, dopo la vittoria contro il Pisa aveva scherzato nella pancia dello stadio: "Io voglio sempre vincere, quindi...". Il prossimo anno ci sarà la sfida con il Milan: "Non saprò dove sarà il cuore, ci penserò", le parole al TG5.

"La Champions non è nei nostri piani, nel nostro piano c'è comportarci bene nel campionato di serie A restando nelle parti alte della classifica. Per vincere servono investimenti folli? No, non è vero, noi siamo sempre riusciti a fare degli investimenti ma non folli - ha aggiunto a Rete Quattro -. Barba e tatuaggi? Per qualcuno abbiamo fatto un'eccezione perché ha promesso di farlo se andavamo in Serie A. Adesso siamo in Serie A e si deve tagliare la barba. Colpi di mercato? Non credo, abbiamo una squadra che ha soprattutto una tecnica di gioco che io ho suggerito, molto efficace".

Intervista in cui si è parlato anche di politica: "È un momento importante, come ho sentito il dovere nel 1994 di scendere in campo per evitare la conquista del potere della sinistra comunista sento ancora adesso il dovere di scendere in campo per evitare che ci siano dei governi di incapaci e che si possa fare qualcosa di davvero utile per il paese. Forza Italia è l'unico partito in Italia che è testimone dei principi liberali, cristiani, garantisti, europeisti ed atlantisti. Siamo assolutamente fondamentali per l'Italia. Nei miei 10 anni di governo, l'università di Siena ha detto che ho realizzato di più di quello che hanno realizzato i governi che ci hanno preceduti nei 50 anni precedenti. Spero di potere ancora avere la forza e il tempo per dare all'Italia una ulteriore spinta verso il benessere e verso una maggiore libertà".