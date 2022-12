Amichevoli: Monza ko col Lugano

SERIE A

Il ciclo di amichevoli invernali del Monza si apre con una sconfitta: nella prima delle sfide di avvicinamento al match di Firenze con la Fiorentina del 4 gennaio 2023 in Serie A, la formazione di Palladino perde contro il Lugano, che si impone 1-0 al Cornaredo. I brianzoli soffrono in avvio: al 17', infatti, Sorrentino para un calcio di rigore a Celar provocato da un fallo di Caldirola proprio sullo sloveno. Al 35' ecco il capolavoro di Bottani, che dalla lunga distanza conclude al volo segnando l'1-0 per gli svizzeri. Gli ospiti, invece, si rendono pericolosi solo con i tentativi di Ranocchia e Pessina sullo 0-0. Nella ripresa, Gytkjaer colpisce un palo, mentre nel finale Bondo spreca con un altissimo destro a giro in piena area di rigore. Il risultato, dunque, non cambia: il Monza cercherà il riscatto contro il Lione nella seconda amichevole in programma il 22 dicembre.