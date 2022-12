Amichevoli, giovedì 22 dicembre Lione-Monza: diretta esclusiva su Canale 20 e sito dalle 19

È il giorno di Lione-Monza, amichevole di lusso che scatterà alle 19 con diretta esclusiva su Canale 20. In vista della ripresa del campionato, dove il 4 gennaio il club di Silvio Berlusconi sarà impegnato nell’insidiosa trasferta di Firenze, un test importante per conoscere lo stato di forma dei brianzoli, che da quando hanno deciso di far sedere sulla panchina Raffaele Palladino hanno ottenuto 15 punti in 9 giornate e attualmente occupano il 14esimo posto in classifica. La telecronaca del match è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Giancarlo Camolese. La partita è anche in live streaming su SportMediaset.it.