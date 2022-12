Amichevoli, Lione-Monza 1-2: impresa dei brianzoli. E Palladino ritrova Pablo Marí

amichevole



Il Monza festeggia una grande impresa, che arriva a pochi giorni dal ko contro il Lugano: i brianzoli espugnano infatti il Groupama Stadium e sconfiggono 2-1 il Lione di Laurent Blanc. L'avvio del match vede due squilli del Lione, ma Di Gregorio è attento sulle conclusioni di Thiago Mendes e Aouar. Il Monza di Palladino gioca però a viso aperto e si prende la scena, con grande applicazione difensiva ed efficacia offensiva. Ne è la prova la rete del vantaggio, segnata al 26' da Dany Mota, in tap-in dopo che Lopes aveva deviato la conclusione di Carlos Augusto. I brianzoli sanno gestire le poche sfuriate offensive di un Lione spento e in difficoltà, che viene dominato al Groupama Stadium. Non cambia molto nella ripresa: Blanc alza il baricentro, ma i suoi si rendono pericolosi solo su punizione con Lacazette e tremano in difesa. Il Monza prende nota e al 62' raddoppia: Donati gestisce magistralmente la ripartenza e trova il neoentrato Caprari, che firma il bis biancorosso. Nel finale i brianzoli sfiorano due volte il tris e, soprattutto, ritrovano Pablo Marí. A meno di due mesi dall'aggressione di Assago, il difensore torna in campo e, per sua sfortuna, partecipa all'errore di reparto che porta al 2-1: la firma è di Castello Lukeba, che rende meno amaro il passivo per l'OL. Palladino può comunque sorridere per la grande prestazione dei suoi, che sconfiggono 2-1 un deludente Lione, dopo aver dominato a lunghi tratti la partita.