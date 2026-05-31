Mondiali 2026, Kluivert tifa Curacao: "La qualificazione entrerà nella storia"

31 Mag 2026 - 16:56
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"Nel 2015 ho contribuito a costruire le basi della Nazionale di Curaçao. Mia madre è originaria dell'isola, conosco molto bene il Paese e i giocatori. E' una qualificazione che entrerà nella storia". L'ex calciatore olandese Patrick Kluivert, adesso ct dell'Indonesia, parlando in esclusiva all'emittente turca TRT Spor ha raccontato emozioni, orgoglio e prospettive legate alla storica qualificazione di Curaçao - isola caraibica con circa 185mila abitanti - ai Mondiali 2026. "Qualificarsi è un risultato straordinario. Curaçao è uno dei Paesi più piccoli ad aver mai raggiunto un Mondiale e sono molto orgoglioso di ciò che hanno realizzato - ha aggiunto -. Nessuno si aspetta miracoli, ma questa squadra lotterà con determinazione. Questo è il bello del calcio e sono felice per loro." Arrivato dopo una sfida tesissima contro la Giamaica, segnata da un rigore inizialmente assegnato agli avversari e poi annullato dal VAR nei minuti finali, lo storico pass per i Mondiali ha basi lontane. Un progetto tecnico che ha valorizzato i giocatori della diaspora curacense nei Paesi Bassi, guidato anche dall'esperienza di Dick Advocaat. 

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