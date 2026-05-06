L'Iran teme di essere respinto ai confini dagli Usa: "Vogliamo garanzie, no insulti ai nostri vertici militari"

"Andremo ai Mondiali, per i quali ci siamo qualificati, e il nostro ospite è la Fifa, non il signor Trump o l'America", ha aggiunto. "Se accettano di ospitarci, devono anche accettare di non insultare in alcun modo le nostre istituzioni militari. Perché se lo facessero, si potrebbe naturalmente creare la stessa situazione che si è verificata in Canada, dove c'era la possibilità che dovessimo tornare indietro. Quindi ci deve essere questo tipo di garanzia, in modo che possiamo andare con la coscienza tranquilla". Taj ha aggiunto che la Federazione calcistica iraniana spera di organizzare almeno un'amichevole con una "ottima squadra" nella vicina Turchia, dove l'Iran ha giocato partite contro Nigeria e Costa Rica alla fine di marzo.